De grootste kerstboom van Goudriaan geplaatst bij de kerk

43 minuten geleden

Nieuws 136 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GOUDRIAAN • Drie inwoners van Goudriaan hebben de grootste kerstboom van Goudriaan geplaatst bij de Hervormde kerk in het dorp en opgetuigd.

De boom stond al jaren in de tuin van Huib van Oostrom en is naar schatting zo’n vijftien meter hoog. De boom is door Arie Witzier, Huib van Oostrom en Roel de Haan opgetuigd met 80 meter lampjes. In de top zit geen piek, maar een kerstmuts.