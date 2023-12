Onderzoek naar energiecoöperatie Schelluinen-West; bedrijventerrein wil voorzien in eigen energiebehoefte

SCHELLUINEN • Bedrijvenvereniging Schelluinen-West onderzoekt de mogelijkheden om volledig te voorzien in de eigen energiebehoefte. Dat deelde Rokus Vlot, directeur van Vlot Logistics, onlangs mee aan de gemeenteraden van Gorinchem en Molenlanden.

“We zijn bezig om te kijken of we met een energiecoöperatie volledig zelfstandig onze eigen energie op kunnen wekken”, lichtte hij toe. “Daarvoor zullen we alles in moeten zetten. Een grote hoeveelheid windenergie, zonnecollectoren op alle daken van onze bedrijven, biovergisting; we hebben een heel grote hoeveelheid energie nodig.”

De eventuele plaatsing van windmolens in de Alblasserwaard juichte hij dan ook toe. Het aanbod om de molens op Schelluinen-West te plaatsen haalde de shortlist van de gemeentes niet, maar: “Op de vraag of wij mee willen investeren is het antwoord, ja, zeker.”