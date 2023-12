Buurtgroep Abbekesdoel in Bleskensgraaf bereid om naar rechter te stappen om plaatsing windmolens tegen te houden

BLESKENSGRAAF • Bewoners van de Abbekesdoel in Bleskensgraaf hebben zich in de Buurtgroep Abbekesdoel verenigd in hun verzet tegen de komst van windmolens in hun directe omgeving.

De Buurtgroep kondigt aan alles eraan te doen om de locatie K van tafel te krijgen. ‘Daarbij zullen we de inzet van juridische middelen niet uit de weg gaan.’

Het gaat om vak K, één van de mogelijke locaties. ‘Dit is een gebied ten zuiden van het groene, historische lint langs de Alblas en Graafstroom, het karakter dat tot voor kort streng bewaakt werd qua aanzicht, natuur en bebouwing’, schrijven de leden in een persbericht.

’De belanghebbenden hebben hiervan met verbazing, ontsteltenis en ongenoegen kennis van genomen en vrezen dat dit een splijtzwam voor de dorps- en buurtgemeenschap zal blijken.’