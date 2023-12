Mobiele politiecamera tijdens jaarwisseling op Fortuynplein in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • De gemeente Molenlanden kondigt aan dat er tijdens de komende jaarwisseling een mobiele politiecamera geplaatst zal worden op het Fortuynplein in Groot-Ammers.

Al langere tijd ervaren een aantal omwonenden van het plein overlast van de jeugd. Hierover heeft de gemeente in de afgelopen jaren diverse gesprekken gevoerd. Daarop zijn ook verschillende maatregelen genomen, zoals uitbreiding van het jongerenwerk, gesprekken met de jeugd en hun ouders, inzet politie en boa’s.

Specifiek met betrekking tot de komende jaarwisseling hebben deze omwonenden aangegeven te vrezen voor jeugdoverlast en eventuele escalatie daarvan. De gemeente heeft hierover overleg gevoerd met de politie en het Openbaar Ministerie. Het resultaat van deze gesprekken is dat dat er een mobiele camera op het Fortuynplein zal komen.

Deze camera wordt door de politie uitgelezen. De beelden worden twee weken opgeslagen, daarna worden deze verwijderd.

De politie plaatst de camera naar verwachting op 20 of 21 december en die blijft daar tot 3 januari 2024. Mocht er elders in de regio een grote calamiteit plaatsvinden waarvoor een mobiele camera nodig is, dan zou het kunnen dat de camera op het Fortuynplein daar naar verplaatst wordt. Mobiele politiecamera’s hebben een beperkte beschikbaarheid.