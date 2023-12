Grondeigenaren locaties windmolens in Molenlanden komen op uitnodiging van windmolenbouwer Pure Energie samen

di 19 dec. 2023

ALBLASSERWAARD • Op uitnodiging van windmolenbouwer Pure Energie kwamen vrijdag eigenaren van gronden waarop mogelijk windmolens in de gemeente Molenlanden gebouwd worden bij elkaar.

Van Pure Energie kregen zij informatie over de mogelijkheden en kansen van een windmolen op hun terrein. Meerdere windmolenbouwers hadden contact opgenomen, maar Pure Energie klopte als eerste aan.

Knopen zijn er nog niet doorgehakt. De grondeigenaren hebben de informatie aangehoord en laten dat de komende weken bezinken. “De mogelijkheden en de kansen, maar ook de nadelen zijn in kaart gebracht”, stelt een woordvoerder van de grondeigenaren. “Wat we ermee gaan doen is nu nog niet duidelijk; voor ons was dit een eerste kennismaking.

Weerzin en zakelijke kans

Duidelijk is in ieder geval dat de grondeigenaren in een lastige positie zitten. Aan de ene kant is er de weerzin tegen de plaatsing van windmolens van tussen de 240 en 280 meter in het landelijke gebied van de Alblasserwaard, aan de andere kant: als ze er dan toch moeten komen, kun je als grondeigenaar het ook als een zakelijke kans zien.

De woordvoerder beaamt dit, maar: “We willen wel benadrukken dat wij niet het initiatief hebben genomen. Het is de overheid die deze stap gezet heeft en ons in deze situatie heeft gebracht.”