Jürgen Rau nieuwe interim-directeur van Waardlanden

di 19 dec. 2023, 09:47

GORINCHEM • Vanaf 8 januari 2024 is Jürgen Rau interim-directeur van Waardlanden. Hij neemt hiermee het stokje over van Hans van den Brule, die na vier jaar afscheid heeft genomen.

In de afgelopen vier jaar hebben de gemeenten samen met Waardlanden grote stappen gezet om het afval- en grondstoffenbeleid te verbeteren en te verduurzamen. Dit zorgvuldig opgestelde en voorbereide beleid wordt gefaseerd ingevoerd, met als laatste stap de invoering van het recycletarief vanaf 1 januari 2024 in de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Molenlanden. Dit markeert een nieuwe fase waarin de nadruk ligt op essentiële financiële en operationele processen. Het bestuur benadrukt ook de noodzaak van goede monitoring van de (financiële) effecten van het beleid en borging van behaalde successen.

Met zijn brede ervaring en expertise binnen de overheid zal Jürgen Rau het komende jaar een waardevolle bijdrage leveren om Waardlanden te versterken en verder te professionaliseren, zo is de verwachting. In de afgelopen 20 jaar werkte hij in verschillende rollen voor onder andere de gemeenten Breda, Dordrecht, Goes, Gorinchem en Sliedrecht. Daarvoor was hij ruim 8 jaar werkzaam in diverse officiersfuncties bij de Koninklijke Landmacht. Sinds 2023 is hij directeur/eigenaar van Notblue, een bedrijf in interim management, coaching en advies.

Voorzitter Arjan Meerkerk: “Vol vertrouwen ziet het bestuur uit naar de samenwerking met Jürgen Rau als onze interim-directeur. Naast zijn ruime ervaring met bedrijfsvoering en financiën bij gemeenten, begrijpt hij de kracht van goede samenwerking en is hij in staat een brug te slaan tussen strategische besluitvorming en operationele uitvoering.”