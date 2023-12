Rivas en BureauVijftig doen onderzoek onder ouderen naar de zorg

di 19 dec. 2023, 08:49

REGIO • Als grote zorgaanbieder in de regio wil RIvas graag weten wat inwoners van de regio belangrijk vinden als het om zorg gaat.

Rivas werkt daarom mee aan een onderzoek van BureauVijftig naar hoe 50-plussers aankijken tegen welzijn, wonen en zorg. Nu en in de toekomst.

“We zijn benieuwd wat mensen belangrijk vinden als ze ouder worden. En of ze mensen om zich heen hebben om op terug te vallen als ze in de toekomst hulp nodig hebben”, meldt Rivas over het onderzoek.

Meedoen aan een vragenlijst kan via: www.regiorivieren.ruigrok.nl.

Steeds meer ouderen hebben langdurende zorg nodig. En steeds meer ouderen willen die zorg het liefste thuis, in de eigen wijk of buurt, merkt Rivas. Het kan ook bijna niet anders meer, want de vraag naar zorg in Nederland stijgt snel door de vergrijzing en het tekort aan zorgpersoneel wordt steeds groter.