Ameide kritisch op aanpak sluipverkeer; informatieavonden in Lexmond, Meerkerk en Hei- en Boeicop volgen

AMEIDE • In het Spant in Ameide heeft wethouder Joop van Montfoort maandagavond tekst en uitleg gegeven over de aanpak van sluipverkeer tussen Vianen en Lexmond. Zo’n 300 toehoorders toonden begrip voor de maatregelen, maar waren ook kritisch op de uitvoering ervan.

Vanaf maart 2024 geldt er tussen 15:00 uur en 19:00 uur op een aantal plekken tussen de A2 bij Vianen en de A27 bij Lexmond een inrijverbod voor automobilisten. Tijdens de avondspits maken er nu nog tussen de 600 en 700 motovoertuigen gebruik van de sluiproute. Het inrijverbod moet dit aantal terug gaan brengen tot maximaal 100 voertuigen.

Maatwerk

Inwoners uit de Vijfheerenlanden krijgen een ontheffing, evenals ondernemers en hun personeel, maar ‘dagbezoekers’ moeten een dagkaart aanschaffen voor drie euro. Die kaart riep de nodige vragen op: “Hoe moeten lokale ondernemers (bijvoorbeeld garages of en Bed & Breakfast) regelen dat hun klanten wel gewoon de kortste route daar naartoe kunnen nemen? En hoe moet het met opa’s en oma’s van buiten het gebied die op hun kleinkinderen binnen Vijfheerenlanden komen passen?”

Wethouder Van Montfoort beloofde dat er voor dit soort gevallen maatwerk gaat worden geleverd: “Ik snap dat de maatregel ook bepaalde inwoners of ondernemers een ‘beetje pijn’ doet, maar we willen er echt voor zorgen dat dit zo min mogelijk het geval is. Met mensen die specifieke gevallen hebben, gaan we in gesprek en zoeken we naar een oplossing.”

Achthoven

Ook bij Achthoven, tussen Lexmond en Ameide, kom een camera en dus een inrijverbod. Volgens een aantal inwoners van Ameide is dit onnodig. Van Montfoort: “We hebben hierover getwijfeld, maar vrezen dat het verkeer aldaar dan toch gaat toenemen, Google Maps of andere navigatiesystemen zoeken immers naar de kortste route. Door hier een inrijverbod in te stellen willen we juist te voorkomen dat u in Ameide veel verkeersoverlast gaat krijgen.”

Informatieavonden

De komende weken zijn er ook in Lexmond, Hei- en Boeicop en Meerkerk nog informatieavonden over de aanpak van het sluipverkeer.

“We willen een situatie creëren waarin inwoners en ondernemers zo min mogelijk last ondervinden en dat iedereen juist een verbeterde leefomgeving gaat ervaren”, aldus Van Montfoort. “We gaan in de andere drie dorpen dus ook nog informatie ophalen en gaan op basis daarvan kijken hoe we gaan starten. Sowieso volgt er ook na een half jaar een evaluatiemoment waarop we gaan kijken of we bereikt hebben wat we wilden bereiken en kunnen we eventueel nog aanpassingen doen.”