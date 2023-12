Nachtafsluitingen N3 Papendrechtsebrug vanwege onderhoud en inspectie

di 19 dec. 2023, 08:26

Nieuws 237 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

PAPENDRECHT • Rijkswaterstaat voert vanaf woensdagavond 20 december 22.00 uur tot donderdagochtend 05.00 uur onderhouds- en inspectiewerkzaamheden uit aan de Merwedebrug bij Papendrecht, ook wel Papendrechtsebrug genoemd.

De brug is hierdoor afgesloten voor alle verkeer in de richting van Dordrecht.

In de nacht van 15 januari op 16 januari 2024 voert Rijkswaterstaat onderhoud uit in de richting van Papendrecht en is de brug van 22.00 uur tot 05.00 uur afgesloten voor alle verkeer richting Papendrecht. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd.

De omleiding voor het wegverkeer is langs en boven de weg aangegeven. Het auto- en vrachtverkeer en openbaar vervoer worden omgeleid via de snelwegen A16/A15 bij knooppunt Ridderkerk.

Sommige toeleidingswegen kunnen al om 21:00 uur dichtgaan. Dit gebeurt om ervoor te zorgen dat al het verkeer tijdig van de weg is voordat de brug wordt afgesloten.

Tijdens de nachtafsluiting van 20 op 21 december is het fietspad gewoon open voor (brom)fietsers en voetgangers.

Tijdens de nachtafsluiting van 15 op 16 januari vinden er ook werkzaamheden plaats vanaf het fietspad om een onderdoorvaartsein te vervangen. Dan kunnen fietsers veilig de brug passeren onder leiding van verkeersregelaars. Dit zal wel beperkte hinder opleveren.

De brug wordt tijdens beide nachtafsluitingen niet bediend voor de hoge scheepvaart. Hiervoor wordt een bericht aan de scheepvaart uitgegeven.

Met de betrokken veiligheidsregio’s zijn afspraken gemaakt over het passeren van de brug zodat de hulpverlening op peil blijft.