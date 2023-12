Rika 361 van familie Korevaar in Bleskensgraaf haalt mijlpaal 10.000 kilo vet en eiwit

di 19 dec. 2023, 08:18

BLESKENSGRAAF • Rika 361 haalde onlangs de mijlpaal van 10.000 kilo vet en eiwit. De koe van de familie Korevaar in Bleskensgraaf passeerde in 2020 al de grens van 100.000 liter melk.

De teller staat inmiddels op 140.000 liter. Rika 361 is al vijftien jaar op de boerderij langs de Hofwegen, die vanaf 1891 in de familie is. ‘Slechts 350 koeien per jaar halen de mijlpaal van 10.000 kilo vet en eiwit en een nog kleiner aantal haal de leeftijd van 15 jaar’, stelt André Korevaar. ‘Een unieke prestatie en daar hoort een lintje bij.’