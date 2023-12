Dorpskerk in Schelluinen voert tijdens kerstmarkt actie voor ramen kerkgebouw

di 19 dec. 2023, 00:39

SCHELLUINEN • De Dorpskerk van Schelluinen heeft op vrijdag 15 december tijdens de jaarlijkse kerstmarkt actie gevoerd voor de dure vervanging van de ramen van de kerk.

Het gebouw aan het Kerkplein 1 in Schelluinen is ruim 100 jaar oud en de huidige ramen van het kerkgebouw zijn dringend aan vervanging toe. Omdat de kosten hiervoor aanzienlijk zijn, wordt gezocht naar donateurs en sponsoren die willen bijdragen aan dit project. In een eigen stand werd hier aandacht voor gevraagd en werden er flyers uitgedeeld.

Ook was er een prijsvraag. Deelnemers mochten raden, hoeveel vierkante raampjes er momenteel in de bestaande kerkramen aanwezig zijn. Het goede antwoord hierbij was 356 raampjes. De prijswinnaar heeft inmiddels bericht gehad en is verrast met een smakelijke taart.

De actie voor nieuwe kerkramen kan gesteund worden door een bijdrage over te maken naar rekeningnummer NL84RABO0322.2123.67 t.n.v. Hervormde Gemeente Schelluinen, onder vermelding van ‘kerkramen’.