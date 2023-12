De winnaar was groep 5/6

Samen op Weg uit Hoornaar in actie voor Open Doors

HOORNAAR • De Christelijke basisschool ‘Samen op Weg’ uit Hoornaar is de afgelopen tijd in actie gekomen voor Stichting Open Doors. Door middel van een statiegeldactie van drie weken is er geld opgehaald.

In de drie bovenbouw groepen werd hiervan een wedstrijd gemaakt. Groep 5/6 wist het meeste geld op te halen en won daarmee de wedstrijd. Zij hebben €104,90 hiermee opgehaald. Totaal haalde de school het bedrag van €259,18 op.