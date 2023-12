Foto: Nieuwpoort 700 Plus | eldoradomedia

Drie winnaars bij maquettewedstrijd Nieuwpoort 740 jaar

NIEUWPOORT • Voorafgaand aan de Kaarsjesavond werd woensdagmiddag 13 december 2023 de uitslag bekendgemaakt van de maquettewedstrijd, die in het kader van Nieuwpoort 740 jaar stadsrechten was uitgeschreven.

Onder grote belangstelling las juryvoorzitter Matzy van Harten van amateurkunstvereniging “Goed Gezien – Goed Bekeken” de juryrapporten voor in het Stadhuis. Annie Slob van de werkgroep Nieuwpoort700Plus reikte de prijzen uit.In totaal waren er zo’n twintig stadse wintertafereeltjes ingezonden.

In de leeftijdscategorie 9-12 jaar ging de eerste prijs naar groep 8 van CBS Eben-Haëzer in Nieuwpoort. Thijs Schakel (12) uit Brandwijk werd winnaar in de leeftijdsgroep 12-20 jaar met zijn op het stadhuis van Gorinchem gebaseerde bouwwerk. Bij de volwassenen vanaf 20 jaar gingen de families De Kuijper en Suur met de eer strijken: hun uit gerecyclede flessen gebouwde stadje Nieuwpoort won de eerste prijs.

Meer foto’s van de inzendingen en de prijsuitreiking: https://bit.ly/3uUZs6J.