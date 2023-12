Mooie cheque voor kankeronderzoek tijdens Kerstconcert in Giessen-Oudekerk

ma 18 dec. 2023, 14:09

Nieuws 154 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GIESSEN-OUDEKERK • Tijdens een kerstconcert in de serie Molenlanden Zingt!, dat vorige week zaterdag gehouden werd in de Hervormde kerk van Giessenburg, heeft dirigent Peter Overduin van het Inspire2liveChoir uit Alblasserdam een cheque van 7100 euro in ontvangst mogen nemen voor onderzoek naar darmkanker bij het Radboud UMC in Nijmegen.

Verder werkten aan deze Molenlanden Zingt!-avond mee Hugo van der Meij, orgel, Jan Peter Teeuw, piano, Severin van Dijk, dwarsfluit en de bariton Sierk Krol.