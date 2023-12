Present en Waardeburgh gaan op 1 januari verder onder één naam: Waarderburgh

ALBLASSERWAARD/VIJFHEERENLANDEN • Zorgorganisaties Present en Waardeburgh gaan vanaf 1 januari 2024 samen verder onder de naam Waardeburgh. Vanaf januari is de nieuwe organisatie Waardeburgh herkenbaar aan een nieuwe uitstraling.

Gekozen is voor de naam ‘Waardeburgh’. Deze naam is voor sommigen vertrouwd, voor anderen nieuw. Gijsbert Buijs: “Waardeburgh is een gevestigde naam. Nu Present en Waardeburgh samengaan wordt het een nieuwe organisatie met een nieuwe uitstraling. In de nieuwe organisatie Waardeburgh werken we met hart ziel aan de zorg en dienstverlening van onze bewoners en cliënten.” Vanaf januari 2024 wordt de nieuwe uitstraling uitgerold. De nieuwe website gaat daarna online.

Stap voor stap is toegewerkt naar één organisatie. Buijs: “Door onze krachten te bundelen, werken we aan meer stabiliteit, een stevige positie in de regio en maken we meer ruimte voor noodzakelijke vernieuwing. Ook na 1 januari zal Waardeburgh wonen, welzijn en zorg bieden die nu en in de toekomst past bij de vraag van de ouder wordende mensen in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Met alle medewerkers en vrijwilligers zetten we ons in om onze huidige en nieuwe bewoners en cliënten in de wijk een zo mooi mogelijke oude dag te geven.”