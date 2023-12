RTV Dordrecht wil toetreden tot koepelstichting regionale omroepen

REGIO • De omroepen die samenwerken in de op te richten koepelstichting hebben met instemming kennisgenomen van de uitspraken van mevrouw De Smoker in haar hoedanigheid van lid van de Raad van Toezicht van RTV Dordrecht.

Tijdens een beeldvormende vergadering van de gemeenteraad van Dordrecht op 12 december liet zij weten dat de Dordtse lokale omroep zal toetreden tot de koepelstichting.

De samenwerkende omroepen zijn er van overtuigd dat alle omroepen in de streek samen moeten optrekken om van dit project een succes te maken. Het feit dat RTV Dordrecht nu duidelijk heeft gemaakt deel te nemen, beschouwen de overige omroepen als een positieve stap.

De omroepen in de streek hebben elkaar, maar vooral de luisteraars en kijkers, veel te bieden, meldt RTV Papendrecht in een persbericht. “RTV Dordrecht beschikt over een professionele redactie, die goede tv-producties en nieuwsonderwerpen op de website aanbiedt.”

De overige omroepen hebben geen betaalde redactie, maar beschikken wel over lokaal goed ingevoerde vrijwilligers, die de kwaliteit van de informatie op een hoger niveau zal brengen. Deze omroepen produceren een groot aantal radioprogramma’s en een bescheiden tv-aanbod, zowel van informatieve als van verstrooiende aard. Het is zaak om goed gebruik te maken van elkaars sterke kanten.

Het is aan de koepelstichting om op korte termijn vorm te geven aan deze samenwerking, zodat in 2027 de streekomroep een feit zal zijn.

De op te richten koepelstichting bestaat nu nog officieel uit RTV Papendrecht, ATOS RTV, RTV-Ridderkerk, Klokradio en MerweRTV.