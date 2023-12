Oliebollenactie van EHBO Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • EHBO vereniging Nieuw-Lekkerland organiseert ook dit jaar weer een oliebollenactie. De oliebollenkraam zal op zaterdag 30 december 2023, net als voorgaande jaren, op het terrein van de firma Boer te vinden zijn, aan de Planetenlaan 75. Bezoekers kunnen daar terecht van 07.00 tot 14.00 uur.

Bestellen en laten bezorgen is ook mogelijk. De vrijwilligers Alblasserdam, Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland, Streefkerk en Groot-Ammers. Men kan dan aan de deur zowel pinnen als contant betalen. Een bestelling telefonisch of middels een appje doorgeven kan bij Lianne Rehorst via 06-55688120 onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer.

De prijs van de oliebollen zijn 1 euro per stuk. De appelbeignets zijn 2 euro per stuk. De opbrengst van dit jaar zal worden gebruikt om nieuwe materialen aan te schaffen.