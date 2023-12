• In 2022 was er de eerste Verlichte Trekkertocht.

Aanmelding open voor tweede Verlichte Trekkertocht door Alblasserwaard van Agrarisch Jongeren Kontakt

vr 15 dec. 2023, 07:47

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden is donderdag 28 december het decor voor de Verlichte Trekkertocht 2023.

Hiermee wordt de tweede editie voor organisator Agrarisch Jongeren Kontakt (AJK) Ablasserwaard & Vijfheerenlanden een feit.

De Verlichte Trekkertocht gaat 28 december om 19:30 uur van start vanaf de Slingelandse Plassen in Goudriaan. De route gaat onder andere langs verpleeghuis Vijverhof in Nieuwpoort en woonzorgcentrum Open Vensters in Ameide. Op de Facebookpagina van AJK Alblasserwaard & Vijfheerenlanden wordt live een update gegeven over waar de trekkers rijden.

Positieve afsluiter

‘Het is een positieve afsluiter van het jaar, met een onderliggende boodschap’, benadrukken de organisatoren. ‘We willen als jonge boer(in)en laten zien dat we ook volgend jaar voor iedereen klaarstaan en ons inzetten om goed, veilig en duurzaam voedsel te produceren. We denken wel eens dat het belang ervan onderschat wordt. Mensen zijn gewend om alles te kunnen kopen tegen een redelijke prijs. Maar die primaire levensbehoeften zijn helemaal niet zo vanzelfsprekend. Zeker nu niet.’

Meerijden kan nog steeds. Er geldt een maximale trekkerbreedte van drie meter. Voor de drie mooist versierde trekkers zijn er prijzen. Aanmelden kan via de volgende link: https://forms.office.com/r/SqzeJmcQk6