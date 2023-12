Zanger Kees Versluys uit Meerkerk brengt complete Aloho from Hawaii-show van Elvis Presley in het AFAS Circustheater

MEERKERK • Zanger Kees Versluys uit Meerkerk brengt in het AFAS Circustheater de legendarische Aloha show van Elvis Presley integraal op de planken.

Honderden miljoenen mensen zagen vijftig jaar geleden op hun televisie de King of Rock and Roll schitteren tijdens de Aloha from Hawaii-show. Een satellietverbinding zorgde ervoor dat de zanger over heel de wereld te zien was.

Een unieke gebeurtenis, die Kees Versluys zich nog kan herinneren. “Met natte haartjes voor de buis genieten van zijn muziek, voor mij was dat een onvergetelijke ervaring. Ik vind het daarom heel bijzonder dat ik nu in het AFAS Circustheater deze show in zijn geheel uit ga voeren.”

Originele armband

De Meerkerkse entertainer heeft zijn sporen als vertolker van de nummers van Elvis Presley al ruimschoots verdiend. Maar dit is toch voor hem een heel speciaal optreden. “Eén van de meest bijzondere onderdelen ervan is dat ik de originele armband mag dragen die Elvis zelf droeg tijdens de Aloha show. Ik verheug me nu al op het moment dat ik voor de camera’s die armband omkrijg; dat gaat echt magisch voelen.”

Cadillacs en jukeboxen

Zeker zo bijzonder is de aankleding van de show. De bezoekers treffen voor de ingang van het theater Cadillacs uit de jaren van Elvis aan, in de entree en foyer staan authentieke jukeboxen en een expositie van originele Elvis-spullen.

“Gouden en platina platen, gitaren, brieven, maar ook de Gold Lame Suit, waarvan er over de hele wereld maar drie zijn: één bij Elton John, één in Graceland en één bij verzamelaar Robin Klarenbeek, met wie ik al jaren samenwerk.”

Elvis in Memory Orchestra

Kees Versluys stond vorig al voor een kleinschaliger optreden in het befaamde AFAS Circustheater. Net als toen wordt hij op 8 januari begeleid door het zeer ervaren Elvis in Memory Orchestra. “Toen hadden we maar één keer gerepeteerd, maar het liep fantastisch. Het optreden was een groot succes en daarom krijg ik nu weer de kans om als onderdeel van de Sterren aan Zee Concerten deze show uit te voeren.”

Een deel van de opbrengst van deze concert gaat naar een goed doel: KWF Kankerbestrijding. “De verkoop loopt heel goed: er zijn al 1400 kaarten verkocht, dus ik heb er alle vertrouwen in dat we straks voor een uitverkochte zaal staan.”

Kaartverkoop en meer info: www.sterrenaanzee.ntk.nl of de theaterkassa, 0900-9203.