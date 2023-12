Nieuw kanaal, zonneveld en natuurontwikkeling in Hardinxveld-Giessendam

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Waterschap Rivierenland, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Hardinxveld-Giessendam hebben begin december besloten om een nieuw kanaal aan te leggen in Hardinxveld-Giessendam, in combinatie met een zonneveld en natuurontwikkeling. De werkzaamheden starten in 2024.

Het nieuwe boezemkanaal is een project van Waterschap Rivierenland. Dit kanaal is nodig voor het gemaal dat over enkele jaren ten noorden van de Kanaaldijk Noord in Hardinxveld-Giessendam gebouwd gaat worden.

Het zonneveld is een lokaal initiatief van ’t Groene Hartingshof. Met dit initiatief wordt invulling gegeven aan het uitwerkingsgebied Zon langs de A15 uit de Regionale Energiestrategie Drechtsteden. De afgelopen maanden is door alle partijen de haalbaarheid van het integrale plan onderzocht. De resultaten van het onderzoek zijn op veel fronten positief bevonden. Dit betekent dat de ontwikkeling van het nieuwe kanaal tussen de Giessen en de Beneden-Merwede wordt doorgezet in samenhang met de aanleg van een zonneveld en nieuwe natuur.

Gezien de integrale ontwikkeling optimaliseert het waterschap het voorkeurstracé voor het boezemkanaal. Het middelste deel van het geoptimaliseerde tracé ligt iets oostelijker waardoor 1,5 hectare NNN-gebied (Natuurnetwerk Nederland) verloren gaat. Dit NNN-gebied wordt met 2,5 hectare gecompenseerd. Ook krijgt het kanaal aan beide zijden natuurvriendelijke oevers en wordt het onderdeel van het NNN. Hierdoor ontstaat een ecologische verbindingszone tussen de verschillende natuurgebieden, waardoor de ecologische kwaliteit van het gehele gebied wordt versterkt.

Het nieuwe gemaal en kanaal zijn onderdeel van het Gebiedsprogramma A5H. Dit gebiedsprogramma zorgt voor slimme combinaties tussen watersysteem- en waterveiligheidsmaatregelen en heeft als doel een robuust en klimaatbestendige inrichting van de Alblasserwaard te creëren. Voor meer informatie: www.wsrl.nl/NWA.