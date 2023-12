Mogelijk nieuwe dwangsom van provincie vanwege te hoge uitstoot dreigt voor Chemours

DORDRECHT • De provincie Zuid-Holland heeft Chemours een nieuwe last onder dwangsom opgelegd. Als de fabriek opnieuw te veel uitstoot van een bepaalde stof moet ze een boete betalen van maximaal 6,5 miljoen euro. Dat heeft de provincie gemeld aan de nieuwswebsite Nu.nl.

De stof die Chemours te veel heeft uitgestoten is chloordifluormethaan (afgekort: HCFK-22). De HCFK-fabriek van Chemours in Dordrecht heeft een vergunning om jaarlijks 3.500 kilo HCFK-22 uit te stoten. Maar Chemours heeft dit jaar al 4.500 kilo uitgestoten. Dat gebeurde tijdens een periodieke controle waarbij de bollen waarin de stof wordt opgeslagen, worden leeggemaakt.

HCFK-22 heeft volgens de provincie niet direct nadelige gevolgen voor de omgeving. Het RIVM schaart de stof niet onder de zeer zorgwekkende stoffen of potentieel zeer zorgwekkende stoffen. Wel tast HCFK-22 de ozonlaag aan en versterkt de stof het broeikaseffect. Daarom ziet de provincie de te hoge uitstoot als een ernstige overtreding.

Als Chemours opnieuw te veel chloordifluormethaan uitstoot, dan moet ze een dwangsom van 500.000 betalen. Gebeurt het daarna nóg een keer, dan volgt een boete van 1,5 miljoen euro. Na een derde overtreding is de dwangsom 4,5 miljoen euro.

Naar de rechter

Chemours is het niet eens met de last onder dwangsom die de provincie heeft opgelegd, meldt Nu.nl. Volgens een woordvoerder is er in mei al ‘transparant’ over het voorval gecommuniceerd. Bij de fabriek werd verbaasd gereageerd dat de omgevingsdienst van de provincie een last onder dwangsom wilde opleggen.

Chemours heeft daar bezwaar tegen gemaakt, maar de last onder dwangsom werd uiteindelijk toch opgelegd. Daarop stapte Chemours naar de rechter.

De zaak dient dinsdag 19 december. De rechter buigt zich dan ook over een last onder dwangsom die de provincie in augustus oplegde aan de fabriek.

Zuid-Holland deed dat omdat in het afvalwater van Chemours trifluorazijnzuur was gevonden. Dat is een pfas-verbinding die door het RIVM als zeer zorgwekkende stof wordt gezien. Chemours heeft geen vergunning om de stof te lozen.

Elke keer dat trifluorazijnzuur toch in het afvalwater wordt aangetroffen, moet Chemours een boete van 125.000 euro betalen. Dat bedrag kan oplopen tot maximaal 1,25 miljoen euro.

Zorgen omwonenden

De Dordtse fabriek ligt al langer onder vuur. Omwonenden maken zich zorgen over hun gezondheid vanwege de pfas die door de fabriek worden uitgestoten. Pfas zijn allerlei stoffen die niet of nauwelijks afbreken. Ze kunnen kanker en onvruchtbaarheid veroorzaken.

De provincie gaat onderzoeken of de vergunning van Chemours kan worden ingetrokken of dat de fabriek tijdelijk kan worden stilgelegd.