Activiteiten in de Kerstvakantie in het Baggermuseum in Sliedrecht

48 minuten geleden

Nieuws











SLIEDRECHT • In de kerstvakantie is er veel te doen en te beleven voor jong en oud in het Nationaal Baggermuseum aan de Molendijk 204 in Sliedrecht.

De gehele kerstvakantie kunnen kinderen speuren door het museum met de Baggerbig-, Baggertechno- of Baggerbollebozen speurtocht. Volwassenen kunnen door het museum meelopen met één van de rondleiders. In de koffie- en filmzaal worden films uit het archief vertoont.

Een extra activiteit in de tweede week van de kerstvakantie (woensdag 3 januari tot en met zaterdag 6 januari) is tegen betaling van 4 euro het knutselen van een baggervaartuig die de technische mensen voor de kinderen ontworpen hebben.

Op woensdagmiddag 3 januari om14.00 uur leest voorleesjuf Carlien een mooi verhaal voor over de zee. De entree voor het voorlezen is gratis. Wie daarna het museum wil bezoeken, betaalt de normale entreeprijs en eventueel het bedrag voor het knutselen.

De openingstijden zijn woensdag tot en met zaterdag van 13.30 uur tot 17.00 uur.

Voor meer informatie: www.baggermuseum.nl.