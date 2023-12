Leergeld verzamelt 300.000 euro ‘extra’ voor kinderen in armoede

do 14 dec. 2023, 09:17

ALBLASSERWAARD/VIJFHEERENLANDEN • Stichting Leergeld Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft dit jaar, naast de vergoeding van de sociale dienst, 300.000 euro opgehaald uit lokale en landelijke samenwerkingen.

Op deze wijze kan Leergeld net dat extraatje geven waardoor zwemlessen doorgaan en een diploma behaald wordt. Ook kunnen 800 scholieren bijvoorbeeld een goede winterjas kopen om warm naar school te kunnen gaan, en mochten 1200 kinderen een cadeau uitzoeken voor het Sinterklaasfeest. Momenteel is de stichting ook nog druk bezig om bijna 700 kinderen naar de Winter Efteling te brengen, en kunnen jarige kinderen een verjaardagsbox ontvangen.

“Dit klinkt misschien allemaal als luxe, maar het is de standaard geworden die wij als samenleving hebben gecreëerd”, aldus Leergeld. “Het zijn niet de kinderen die de keuzes maken, maar zij ondervinden dagelijks de gevolgen. De stichting ziet vooral bij werkende ouders met een laag inkomen dit probleem ontstaan.”

Geschiedenis

De geschiedenis van Stichting Leergeld Alblasserwaard-Vijfheerenlanden gaat terug tot 2008. Toen ontving Leergeld-coördinator Bob van de Burgt, destijds nog werkzaam in de Drechtsteden, een telefoontje vanaf de beleidsafdeling van de sociale dienst in Gorinchem. De vraag luidde of het mogelijk was om een Leergeld-stichting te starten in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Voorzichtig werd de samenwerking gestart met een PC-regeling voor kinderen waarvan ouders een laag inkomen hadden. Nu, 15 jaar later, worden jaarlijks zo’n 2200 kinderen door de stichting geholpen en wordt er 1 miljoen euro uitgekeerd aan activiteiten en noodzakelijke benodigdheden voor kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen.

Meedoen

Het belangrijkste thema van de stichting is om kinderen die het niet breed hebben te ondersteunen, zodat ze kunnen meedoen aan de samenleving. Kinderen kunnen bijvoorbeeld een fiets krijgen om naar school te gaan of een laptop om huiswerk op te maken. De stichting draagt ook bij aan het betalen van activiteiten, zoals sporten bij sportverenigingen of het volgen van muziek- en danslessen.

Sinds het wegvallen van het schoolzwemmen kunnen ouders ook bij dezelfde stichting terecht voor het betalen van deze lessen. Op deze manier hoopt de stichting bij te dragen aan persoonlijke nood, met als doel dat elk individu zich thuis voelt in onze samenleving, bijvoorbeeld door het behalen van een diploma of door deel uit te maken van een club. De stichting probeert op deze wijze maatschappelijke afstanden te overbruggen.

Meer geld nodig

De stichting werkt al jaren samen met scholen, zwembaden en sportverenigingen in de regio, op zoek naar kinderen die aan de zijlijn staan. De kracht van het resultaat zit in de samenwerking met de sociale dienst Avres, lokale gemeenten en partners in het sociale domein. Sinds het uitbreken van de pandemie gevolgd door de energiecrisis, ziet de stichting de kosten voor de doelgroep in razend tempo groeien.

Voor 2020 kon de stichting nog gemakkelijk een heel jaar lang zwemlessen betalen of een fatsoenlijke laptop aanschaffen, maar door de inflatie is dat nu een uitdaging geworden. Ook de kosten van andere benodigdheden zijn behoorlijk gestegen, wat het betalen van meedoen moeilijker maakt. Toch zit Van de Burgt niet stil en is hij voortdurend op zoek naar oplossingen en extra middelen om de groep kwetsbare kinderen erbij te houden.

Groeiende kosten

Met deze middelen lukt het de stichting om een goede bijdrage te leveren om de kinderen in de regio optimaal te ondersteunen. De stichting heeft dagelijks veel contact met ouders en kan de effecten van hun inzet waarnemen, maar de zorg over de groeiende kosten blijft. Ook ziet de stichting in veel regio’s een stadspas als oplossing voor het probleem; ze hebben goede ervaringen met een variant zoals in de gemeente Vijfheerenlanden, maar zien ook gemeentes die ze vol storten met saldi waarin het betalen van ‘meedoen’ de laagste prioriteit heeft. Van de Burgt ziet dat de samenleving steeds meer afstanden kent en dat zal de stichting alleen niet gaan oplossen. Maar zolang zij bestaan, zullen ze alles doen om hieraan bij te dragen, aldus Van de Burgt. “Want nu meedoen is straks meetellen!”