Kerstsfeer op De Inspiratieplek in Giessenburg

do 14 dec. 2023, 09:07

Nieuws











GIESSENBURG • De Inspiratieplek aan de Van Brederodestraat 1 in Giessenburg wordt op vrijdag 22 december gehuld in Kerstsferen. Het wordt een gezellige ochtend met poffertjes en een winters verhaal voor vaders, moeders en hun kinderen tot 12 jaar.

De deur gaat open vanaf 09:30 uur en iedereen mag komen en gaan wanneer het past. De activiteiten duren tot 11:30 uur.

De LimonadeBrigade is er door en voor alle ouders in Molenlanden en wordt mogelijk gemaakt door heel veel professionals in Molenlanden.