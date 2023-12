Molenlanden groener met 2175 extra bomen: ook derde bomenactie succes

MOLENLANDEN • Ruim 300 inwoners vroegen voor een symbolisch bedrag een boom aan voor in hun tuin. Op zaterdagochtend 25 november haalden zij hun boom of bomen op bij één van drie gemeentewerven. Er werden 725 bomen opgehaald.

Dat noemt de gemeente Molenlanden een mooi resultaat van deze derde en laatste ronde. En daarmee sluiten Stichting Duurzaam Molenlanden en de gemeente de actie ‘2021 extra bomen’ succesvol af. Want in drie rondes zijn 2175 bomen geplant.

Goede kwaliteit bomen

Vanwege de grote belangstelling konden inwoners in tijdsblokken hun boom ophalen. Bij het ophalen ontvingen inwoners ook materialen om de boom te planten, zoals een boompaal, band en spijkers. Wethouder Jan Lock: ‘Goed om te zien hoe enthousiast inwoners zijn. Ze vinden het een leuke actie en zijn blij verrast over de kwaliteit van de bomen. We bieden een zo breed mogelijk assortiment waarbij inwoners konden kiezen uit 13 verschillende bomen. Hiervoor werkten we dit jaar samen met Landsinghof Kwekerijen uit Giessenburg.’

Martien Ernste van Stichting Duurzaam Molenlanden is blij dat zoveel inwoners meededen aan de actie. Martien: ‘We hebben iedereen nodig om Molenlanden echt een stukje groener te maken. Fijn als dat lukt. Extra leuk was het dit keer om de familie de Jong te verrassen met een taart. Zij kwamen de 2021e boom ophalen. Ik wens alle nieuwe boomeigenaren veel plezier met hun boom in hun tuin. Na het planten begint het genieten: van het blad en de bloemen in het voorjaar, van de natuurlijke schaduw in de zomer en van de wisselende bladkleuren in de herfst.’

Ambitie

Samen met Stichting Duurzaam Molenlanden wilde de gemeente 2021 nieuwe bomen realiseren. En met hulp van inwoners is dat gelukt. Jan Lock: ‘In totaal plantten inwoners 2175 bomen in hun tuin. En als gemeente wilden we minimaal 5 extra bomen in elke kern planten. Ook dat is gelukt. Vanaf eind 2019 hebben we 107 extra bomen in de openbare ruimte geplant. We zijn blij met dit mooie resultaat. We wilden 2021 extra bomen planten en dit zijn er 2282 geworden. Met deze extra bomen geven we invulling aan onze klimaatopgave en verhogen we de biodiversiteit.’

Kan nog groener

Nog groener worden, dat blijft de ambitie van Molenlanden. Jan Lock: ‘We gaan onderzoeken hoe we onze gemeente kunnen blijven vergroenen. Met hulp van onze inwoners en in samenwerking met Stichting Duurzaam Molenlanden. Op dit moment is het nog niet bekend hoe die vergroening er precies uitziet. Dat kan met bomen voor een groot effect, maar ook vaste planten en struiken zijn een optie. Wat in ieder geval wél vast staat, is dat deze bomenactie zeker een vervolg krijgt!’