Felle discussie in raad Vijfheerenlanden over fouten college: ‘De tijd van excuses is voorbij’

wo 13 dec. 2023, 16:00

Nieuws 256 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

VIJFHEERENLANDEN • Wat een inhoudelijk debat had moeten worden over de belastingverordeningen voor 2024 draaide dinsdagavond grotendeels uit op een felle discussie over de kwaliteit van de door het college opgestelde raadsvoorstellen en –besluiten. Met name D66 ging er bij monde van fractievoorzitter Jaap Breur hard in.

Breur vroeg dan ook zelf aandacht voor de kwestie. Uit antwoorden op de vragen die zijn partij stelde over het raadsvoorstel omtrent de belastingverordeningen bleek dat het voorstel inderdaad fouten bevatte. Het college stelde echter dat de raadsbesluiten wél gewoon klopten, maar ook hier haalde D66 vervolgens fouten uit.

Fase van excuses voorbij

Breur: “Wij zijn blij dat het college het met ons eens is -en ik zal het subtiel zeggen- dat het raadsvoorstel niet geheel voldoet aan de standaard die wij als raad mogen verwachten. Graag zou ik hier even wat verder op willen inzoomen. Dit is namelijk niet de eerste keer dat dit gebeurt.”

“Al vele malen heeft het college hiervoor excuses aangeboden en beterschap belooft. En keer op keer is deze beterschap er niet gekomen. Excuses verwacht ik dan ook weer van de wethouder, maar aankomen met beterschap hoeft de wethouder wat ons betreft niet, die fase zijn we voorbij.”

Hoe voorkomen?

Wat Breur vooral wilde weten is wat het college gaat doen om ervoor te zorgen dat dergelijke fouten, die volgens hem ongeveer vijftien keer in de afgelopen twintig maanden voorkwamen, in de toekomst worden voorkomen. Bovendien wilde hij van de andere partijen weten hoe ze hier tegenaan kijken en wanneer er consequenties aan dergelijke fouten moeten worden verbonden.

D66 kreeg onder meer bijval van mede-oppositiepartijen ChristenUnie en VVD. Zo stelde Tirtsa Kamstra (CU) dat het vertrouwen in de juistheid van door het college geleverde informatie ‘ingewikkeld’ begint te worden en vond Hanneke van der Leun (VVD) het betreurenswaardig dat er ‘alweer’ niet over de inhoud kon worden gedebatteerd. Het was ook volgens haar niet voor het eerst dat er soortgelijke fouten zijn gemaakt door het college.

Kritisch

Govert Versluis van coalitiepartij VHL Lokaal vroeg zich hardop af of de D66 fractie ook zo kritisch naar besluiten en voorstellen keek toen de partij tijdens de vorige raadsperiode zelf nog in de coalitie zat en stelde dat er toen ook fouten worden gemaakt. Breur was stellig in zijn reactie: “Ja, toen keken we ook zo kritisch, en nee, toen werden er niet zo veel fouten gemaakt.”

Vervolg in 2024

Wethouder Ton van Maanen gaf toe dat er fouten zijn gemaakt, maar maakte geen excuses. “Ik droom al jaren van foutloze voorstellen en van foutloos werken”, aldus de wethouder. “Er wordt momenteel gewerkt naar vermogen. We hebben geconstateerd dat het aantal vergissingen de laatste jaren gelijk zijn gebleven.”

“Dat neemt niet weg dat ook wij de wens hebben om het beter te doen, maar daarvoor ontbreekt momenteel de capaciteit en het vermogen. Dat is iets waar we momenteel hard aan werken. Het lijkt me goed om in het eerste kwartaal van 2024 met elkaar, dus ook met de hele raad, met elkaar af te spreken aan welke normen voorstellen moet voldoen, hoe hoog de ambities zijn en waar we de grenzen leggen.”

Er werd inderdaad de afspraak gemaakt om daar een vervolg aan te geven. Het college komt zo snel mogelijk met een concreet voorstel waarin meer duidelijk hoe dit vorm gaat krijgen. Tirtsa Kamstra gaf de wethouder hierin nog wel een opdracht mee: “Ik denk dat het goed is als het college ook kritisch kijkt naar zijn eigen rol en wat men zelf kan verbeteren.”