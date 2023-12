ingezonden mededeling

Welke praktische vaardigheden kan je leren door te gamen?

di 12 dec. 2023, 09:15

Gaming krijgt vaak het stigma van een leuke maar uiteindelijk nutteloze hobby. Je begeeft je in een digitale wereld, vecht tegen wat monsters, draait aan een virtuele roulette, of speelt samen met mensen van over de hele wereld ... maar blijft het daar bij? Zeker niet, gaming kan je heel wat praktische vaardigheden leren!

De meeste games vereisen dat je virtuele middelen beheert, zoals in-game valuta, bepaalde items, voedsel, of energie van je karakter. Een dergelijke vaardigheid kan je eenvoudig omzetten in beter budgetteren en gebruik van je middelen in het echte leven.

Denk bijvoorbeeld aan sparen, het concept van vraag en aanbod, ruilhandel, geld verdienen door diensten te verlenen aan anderen, enzovoort. Koop je nu dat leuke, blinkende hebbedingetje, of spaar je je “gold” voor een grotere upgrade binnen een paar dagen?

Videogames kunnen hier heel goed voor dienen, maar vooral iGaming (online casino games) is bij uitstek geschikt om je geldbeheer tot een hoger niveau te tillen.Zet je alles in op die ene pokerhand of die ene draai aan de roulette, of verspreid je je budget beter? Speel je bij een casino zonder Cruks registratie of kies je voor eentje waar jouw speelgedrag meer gecontroleerd wordt? Dit zijn allemaal zaken die je moet afwegen, en die je handige lessen en vaardigheden kunnen bijbrengen.

Strategiespellen vereisen dat spelers plannen maken en beslissingen nemen op basis van de huidige situatie. Lange queestes, moeilijke gevechten en puzzels oplossen zal je niet zomaar succesvol kunnen voltooien: je zal hiervoor moeten nadenken en een plan uitstippelen.

Door dergelijke games te spelen leer je om doelen te stellen, zowel op lange als korte termijn. Vervolgens bedenk je de nodige stappen die je moet nemen om je doelen te behalen. Denk aan het verzamelen van middelen, onderzoek doen naar de zwaktes van je tegenstander, of gewoon nadenken over een bepaald probleem.

Heel wat games zijn “multiplayer”, waarbij je met een team moet samenwerken om bepaalde gemeenschappelijke objectieven te behalen – bijvoorbeeld een sterk monster verslaan of het fort van een vijand innemen.

Door dit in videogames te oefenen, zal je dit ook makkelijker doen in het echte leven, wat je in heel wat jobs geen windeieren zal leggen.

De meeste games hebben een “restart”-optie, waarbij je opnieuw kan proberen als je een fout hebt gemaakt. Dit laat je toe om de volgende keer beter en meer effectief te zijn. Dit is een uitstekende les om mee te nemen in het echte leven, vooral als je je eigen zaak begint. Fouten maken is een noodzakelijke stap op weg naar succes. Als je altijd bang bent om iets fout te doen, zal je ook nooit risico’s nemen die nodig zijn om verder te komen in het leven.

Gaming kan je hierbij helpen; door je op een relatief risicovrije manier te wennen aan dit concept, of het nu een schietspel, RPG, of een potje Blackjack is.