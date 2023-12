46e editie van de Volkskerstzang in Meerkerk

za 16 dec. 2023

MEERKERK • Vorig jaar kende de Meerkerkse Volkskerstzang een herstart. Na een tweetal Coronajaren stroomt ook in 2023 sportzaal De Linde weer vol.

“Op zaterdag 23 december om precies te zijn. De zaal gaat om 19.00 uur open en een half uur later klinken de eerste liederen”, vertelt voorzitter Henk Schotman vol trots.

“Iedereen is welkom om met elkaar kerstliederen te zingen, naar muziek en zang te luisteren. Naast het kerstverhaal uit de Bijbel over het kindeke Jezus wordt er ook nog een ander verhaal voorgelezen. Uiteraard speelt het Meerkerks Muziekkorps Euphonia. Tijdens de verschillende oefensessie heb ik persoonlijk al gehoord dat het fantastisch klinkt”, weet voorzitter Henk Schotman.

“Van onze beide basisscholen is er weer een koor met 23 enthousiaste kinderen samengesteld onder leiding van Heidi van der Poel en Carola Woudenberg. De begeleiding op de piano is in goede handen van Gaby Buirma Rieu (de zus van niemand minder dan Andre Rieu, TS) op de piano. De dochters van Heidi spelen op de saxofoon en klarinet”, vult bestuurslid Annelies van Bruchem aan.

De generale repetitie op 11 december verliep prima en dus kijkt de organisatie reikhalzend uit naar zaterdag 23 december. “Uit ervaring weten we dat er altijd plek is in De Linde. We houden dan ook geen kaartverkoop, maar wel aan het eind van de voorstelling een collecte met de mogelijkheid van een vrije gift.”