Rob Favier uit Groot-Ammers verzorgt weer oudejaarsconference

16 minuten geleden

Nieuws 73 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GROOT-AMMERS • Ook dit jaar zal Rob Favier uit Groot-Ammers weer een oudejaarsconference houden.

Aan Rob wordt elk jaar opnieuw gevraagd een ‘christelijke oudejaarsconference’ te schrijven. Oftewel een conference met veel plezier, humor, een traan en een lach, maar geen kwetsende grappen of platvloerse opmerkingen. Dat deze voorstellingen duidelijk in een behoefte voorzien, bleek vorig jaar wel weer toen het eindelijk na de coronaperiode weer mocht. Alle vier de avonden waren zo goed als uitverkocht. Deze traditie is al in 2013 ontstaan. Toen nog als één avond in een groot theater, nu vier avonden in wat knussere gelegenheden.

In zijn achtste Oudejaarsconference, getiteld ‘Blikvanger’, wil hij nadenken over de vraag wie de blikvangers waren van 2023. Rob: “En met wat voor blik kijk je zelf naar de wereld? Misschien ben je wel zoals je kijkt. Of kijk je zoals je bent.”

Genoeg stof om weer met plezier het jaar door te nemen. Dat doet hij zoals men van hem gewend is, weer op zijn geheel eigen wijze: de lach, de traan, gekke, confronterende en ontroerende liedjes en toch ook altijd weer die rode draad van Iemand die met een liefdevolle blik naar ons kijkt.

Het programma is van tijd tot tijd interactief. Maar wat vooral zo leuk is, is dat dit de enige christelijke oudejaarsconference is. Er is geen alternatief. De mensen in de zaal zijn dan ook van allerlei kerkelijke pluimage. En dat maakt het zo gezellig! Vorig jaar kreeg de voorstelling op New Faith Network het predicaat ‘zeer goed’ met 4,5 van de 5 sterren. Met als commentaar: “Spitsvondige (woord)grappen en interactie met de zaal zijn hem op het lijf geschreven. Uit het feit dat men hem alweer gevraagd heeft zijn visie op het afgelopen jaar te geven, blijkt wel dat men hoopt dat ook hij nu eindelijk in de geschiedenisboekjes komt. Daar heeft Rob geen vier kabinetten voor nodig.”

Rob zal, geheel volgens de traditie, weer begeleid worden door absolute topmuzikanten onder leiding van Jan Willem van Delft.

De voorstellingen vinden plaats in Surhuisterveen (27 december) Ridderkerk (28 december) Nijkerk (29 december) en Alphen a/d Rijn (30 december) Tickets kunnen uitsluitend besteld worden via de website van Events For Christ: www.eventsforchrist.nl/event/oudejaarsconference-2023-rob-favier.