Kinderburgemeester Maren Mourik zet zich in voor speeltuintjes

48 minuten geleden

NIEUW-LEKKERLAND • De nieuwe kinderburgemeester Maren Mourik (10) uit Nieuw-Lekkerland heeft graag de touwtjes in handen. Haar speerpunten zijn: speeltuintjes verbeteren en pesten bestrijden.

Al voordat de jury haar had gekozen was Maren er zeker van: ze zou de volgende kinderburgemeester van Molenlanden worden. Haar moeder Hanneke: “Ze kwam uit school en riep: ‘Mama, ik word de nieuwe kinderburgemeester’.” Maren knikt. “Het leek me heel leuk. En als ik iets graag wil ga ik er echt voor.”

Speeches geven

Marens juf had een filmpje laten zien van de huidige kinderburgemeester, Roos Zeevalkink uit Schelluinen. “De juf vertelde dat je kon solliciteren. Ik dacht meteen: ik wil dat echt heel graag worden. Ik word dat ook gewoon. Ik neem graag de leiding, als we een groepsopdracht hebben voor school bijvoorbeeld.” Haar moeder Hanneke: “Jij hebt altijd veel ideeën. Je wilt graag dat het goed gebeurt toch?” Maren knikt. “En het lijkt me leuk om kerstmarkten te bezoeken en speeches te geven.”

Goede indruk

Een driekoppige jury droeg Maren op 24 november voor, na met vier kinderen sollicitatiegesprekken te hebben gevoerd. De juryleden Theo Segers (burgemeester), Maarten Klink (raadslid) en Petronella de Haan (directeur-bestuurder CBS Molenwaard) vinden haar een goede opvolger van Roos. Waarom de jury haar koos weet Maren niet zeker, maar ze heeft er wel een idee over. “Ik denk dat ik een goede indruk maakte doordat ik vertelde dat ik mijn paardrijlessen van mijn eigen zakgeld betaal.”

Beetje zat

Er zijn een paar dingen waar Maren zich het komende jaar sterk voor wil maken. “Meer speelplekken vind ik heel belangrijk. Je ziet vaak dat er geen kinderen in een speeltuin zijn. Dat komt vaak doordat het geen leuke speeltuintjes zijn. Ik wil ze aantrekkelijker maken, want wat in het verleden gemaakt is, is meestal niet meer leuk voor nu. Dat worden kinderen een beetje zat. De gemeente zou er nieuwe toestellen neer kunnen zetten.”

Pesten

Ze vindt het ook belangrijk dat er meer groen komt in de dorpen. “En ik wil meer doen tegen pesten. Je ziet nog heel vaak dat kinderen gepest worden. En dat kinderen eromheen staan te kijken en niks doen. Misschien kunnen we flyers ophangen, om kinderen op te roepen voor gepeste kinderen op te komen.”

Dierenarts

Naast paardrijden is waterpolo een hobby van Maren. “En kleuren, knutselen en lezen. In de toekomst zou ik graag iets met paarden doen. Maar het lijkt me ook heel leuk om dierenarts te worden.” En kinderburgemeester? Na een korte aarzeling: “Nee, geen burgemeester.”

Tijdens de raadsvergadering op dinsdagavond 12 december is Maren officieel benoemd door de gemeenteraad.