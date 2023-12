Nieuw-Lekkerlander voltooit 100 km lange Ultra run in Hong Kong

di 12 dec. 2023, 09:31

HONG KONG/NIEUW-LEKKERLAND • De in Nieuw-Lekkerland geboren en getogen Frank van der Wouden heeft op 8 en 9 december ‘The North Face 100 Ultra Trail Challenge Hong Kong 2023 volbracht, een hardloopwedstrijd over 100 kilometer.

Dit is een internationale hardloopwedstrijd door de bergen rondom Hong Kong, waarbij de lopers naast de afstand van 100 km ook een hoogteverschil van 5.771 meter moeten overbruggen. Niet iedereen mag aan deze wedstrijd meedoen, je moet vooraf kunnen bewijzen dat je een dergelijke afstand kunt halen.

Bewijs leveren

Frank, die al ruim vier jaar in Hong Kong woont en werkt, heeft al eerder bewezen zo’n afstand aan te kunnen door een jaar eerder een dergelijke prestatie al buiten wedstrijdverband te hebben voltooid.

Dit jaar mocht hij dus voor het eerst deelnemen aan deze officiële wedstrijd met (sommige professionele) deelnemers uit diverse landen: Nepal, Filippijnen, Australië, Nieuw-Zeeland, India, maar ook België, Engeland, Frankrijk, Zweden, Noorwegen en natuurlijk China en Hong Kong. Frank was de enige Nederlander aan de start.

Frank trainde voor deze wedstrijd door na zijn werk aan de universiteit van Hong Kong vaak naar huis te rennen. Dan neemt hij meestal niet de kortste weg (6 km), maar maakt hij omwegen door de bergen rond Hong Kong van 10 tot soms wel 40 km, ook dan met de nodige hoogtemeters. Eerder had hij tijdens studie en werk in de VS al marathons gelopen in Utah en Chicago.

Licht voeren

De wedstrijd startte op 8 december om 22:00 uur lokale tijd, in het donker dus. Alle deelnemers moesten verplicht licht voeren, voor en achter, en ook een lampje op het hoofd dragen, om zo goed de paden te kunnen zien. Daarnaast dienden ze verplicht onder meer een rugzak te hebben met daarin voldoende drinken en eten om de lange stukken tussen de diverse controlepunten te kunnen overbruggen.

De race ging over paden door de bossen en over bergkammen, waarbij stevige geklommen moet worden en ook weer gedaald. Op een enkele plaats werd over de openbare weg gelopen.

Omdat de race in de nacht in Hong Kong begon, werd Frank in de eerste uren via WhatsApp vanuit Nederland op de hoogte gehouden van zijn plaats in de race. Via de site van de race was na ieder controlepunt te zien op welke plaats Frank op dat moment liep. Nadat het in Hong Kong weer ochtend was geworden werd hij vanuit Hong Kong gevolgd en op de hoogte gehouden.

Op zaterdagmorgen Nederlandse tijd kon men ook in Nederland de laatste stand van zaken weer volgen, waarbij bleek dat hij 09:42 uur Nederlandse tijd was gefinisht.

Gedurende race kwamen de deelnemers langs 8 controlepunten, die 8 tot 14,5 km uit elkaar liggen. Bij deze controlepunten konden ze eventueel even zitten en nieuw water en voedsel inslaan. Eventueel kon bij deze controleposten ook verzorging plaatsvinden.

Deelnemers

Voor deze race hadden zich 552 deelnemers ingeschreven. Na afloop blijkt dat er 331 deelnemer zijn gefinisht, vijf werden gediskwalificeerd en 94 zijn er uitgestapt tijdens de race. Negentig ingeschreven deelnemers blijken helemaal niet te zijn gestart.

De snelste deelnemer, John Ray Onifa uit de Filipijnen heeft de race voltooid in 11 uur, 57 minuten en 16 seconden. Hij was veruit de snelste, want nummer 2, de Fransman Guillame Perrot kwam ‘pas’ na 14 uur, 3 minuten en 9 seconden over de finish. Als derde kwam de eerste vrouw over de streep, Sunmaya Budha uit Nepal. Zij voltooide de race na 14 uur en 40 minuten.

37e

Frank kwam als 37e over de streep, na 18 uur, 42 minuten en 32 seconden. Opvallend was dat hij aankwam in een groepje van vier personen, die er na een race van 100 km nog een eindsprint uit wisten te persen, waarbij Frank nog tweede werd!

Na Frank zijn nog zo’n tweehonderd deelnemers over de finish gekomen, waarbij bleek dat de laatsten er ruim 27 uur over hebben gedaan.

Al met al blijkt dat Frank een puike prestatie heeft geleverd in dit internationale evenement, waarvoor hij zich heeft voorbereid naast zijn drukke baan aan de universiteit.