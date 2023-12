Stichting natuur- en recreatiegebied Slingelandse Plassen staat op eigen benen

GOUDRIAAN • De gemeente Molenlanden heeft vorige week het beheer van de Slingelandse Plassen overgedragen aan de stichting, die daarbij ruim 788.000 euro meekreeg om het beheer uit te voeren en het gebied in stand te houden.

De afgelopen maanden is samen met de stichting gewerkt aan een overeenkomst voor het beheer en het onderhoud van het natuurgebied ten zuiden van Goudriaan. De gemeente blijft eigenaar van het gebied, de stichting zal beheer en onderhoud uitvoeren.

Het college van Molenlanden heeft ingestemd met het beleggingsplan en -statuut van de stichting. De stichting wil inkomsten genereren door een deel van de gemeentelijke voorziening te laten renderen door de sparen of beleggen. Daarvoor is een beleggingsplan- en statuut opgesteld. Het college heeft daarmee ingestemd.

Er is geld gevonden in de begroting van de gemeente voor kosten voor achterstallig groot onderhoud. Er bleek ook nog wat achterstallig onderhoud te zijn aan bomen en bruggen. Dit kan voor het grootste gedeelte gedaan worden met het bestaande budget. Alleen voor de brug naar de Postkade moet nog 27.500 euro gevonden worden. In de loop van dit jaar zal het gemeentebestuur hiervoor een verzoek neerleggen bij de raad van Molenlanden.