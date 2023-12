Kerstconcertje Cantiamo

ma 11 dec. 2023, 15:30

GORINCHEM/DORDRECHT • Het vriendenkoor van de Dordtse Vrije school Cantiamo, geeft weer haar jaarlijkse kerstconcertje. Zondag 17 december in De Schuilkerk, Langendijk 72 in Gorinchem en dinsdag 19 december in de aula van de Dordtse Vrijeschool, Dubbelmondestraat 1 in Dordrecht.

Het koor werd twintig jaar geleden opgericht om ouders, familie en vrienden van leerlingen van de Dordtse Vrije school de gelegenheid te geven samen te zingen. In de beginjaren stond het koor onder leiding meester Bert Verschoor die daar voor de klas stond. Later is Ine Blom het koor gaan dirigeren. Het programma, bestaande uit Nederlandstalige kerstliederen, zal ongeveer een uur duren.

Cantiamo bestaat uit zo’n twintig enthousiaste zangers. De begeleiding wordt verzorgd door een instrumentaal ensemble van twee blokfluiten, fagot en spinet. Hoogtepunt is de cantate ‘In Dulci Jubilo’, van Dietrich Buxtehude. Aan het eind van het programma is er gelegenheid om samen naar hartelust nog wat kerstliederen te zingen waarna er nog een lekker drankje en hapje voor bezoekers klaar staat.

Het concert in Gorinchem begint om 15.00 uur, in Dordrecht om 20.00 uur. De toegang is vrij. Vrije gift na afloop.