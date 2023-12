Jongere generatie neemt Huurdersstichting Langs de Lek stokje over

36 minuten geleden

Nieuws 128 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

NIEUW-LEKKERLAND • Op 29 november is Dick de Kock afgetreden als voorzitter van Huurdersstichting Langs de Lek. Samen met de Woningcorporatie is door de Huurdersstichting een wervingsactie opgezet om nieuwe, met name jongere bestuursleden voor de Huurdersstichting te werven. Dat is gelukt. Op 6 december heeft een eerste bijeenkomst met de aspirant-leden plaatsgevonden.

Op 7 december heeft Lek en Waard Wonen afscheid genomen van Dick de Kock, met veel respect voor zijn inzet voor de huurders in de afgelopen 30 jaar: eerst als lid van de ledenraad en later bestuurslid van toen nog Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland, als voorzitter van de Klachtencommissie en de laatste jaren als voorzitter van Huurdersstichting Langs de Lek (daarvoor Huurdersvereniging Nieuw-Lekkerland).