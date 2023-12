ingezonden mededeling

Einde van het jaar in zicht: vergeet je verzekeringscheck niet!

zo 10 dec. 2023, 10:38

De kerstboom is waarschijnlijk al van zolder gehaald: de laatste maand van het jaar is aangebroken. Traditioneel de tijd van gezellige etentjes met familie, kerstpakketten van het werk… en tegenwoordig ook van het vergelijken van je verzekeringen. Mis je nog een verzekering, of ben je juist over- of dubbelverzekerd? Passen de voorwaarden nog wel bij je situatie? En betaal je niet te veel?

Hieronder lees je meer over vijf verzekeringen die je onder de loep zou kunnen nemen, en waar je op zou kunnen letten.

Je zorgverzekering

Waarom december een goed moment is om je verzekeringen door te lopen? Dat komt vooral vanwege de zorgverzekering. Uiterlijk 12 november moesten alle zorgverzekeraars hun premies en pakketten bekendmaken. Zo heb je tot het einde van het jaar de tijd om zorgverzekeringen te vergelijken, en eventueel over te stappen. Is je gezondheidssituatie blijvend veranderd, of gaat je gezinssituatie veranderen in 2024? Check dan goed de premies en de voorwaarden.

Je overlijdensrisicoverzekering

Is je gezinssituatie veranderd omdat je bent gaan samenwonen of een ouder bent geworden, of staat dat in 2024 te gebeuren? Dan zijn er nog meer verzekeringen waarnaar je kunt kijken. Neem bijvoorbeeld de overlijdensrisicoverzekering, ook wel orv genoemd. Met een orv dek je de financiële gevolgen als jij of je partner komt te overlijden. Een orv compenseert de missende inkomsten van jou of je partner bij overlijden, waardoor de overgebleven persoon minder kans op financiële problemen loopt.

Heb je eerder bij het aanvragen van een hypotheek een orv moeten afsluiten? Check dan of je nog wel de scherpste premie en beste voorwaarden passend bij jouw situatie hebt.

Je autoverzekering

Ben je hybride blijven werken na de coronamaatregelen, en rijd je daardoor minder kilometers met je auto? Of moet je juist meer gaan rijden in 2024 vanwege een andere baan of een project verder weg? Check dan of je met een veranderd aantal jaarlijkse kilometers nog wel de autoverzekering hebt die het beste past bij je situatie. Houd trouwens ook rekening met de leeftijd van je auto. Na zes jaar kun je vaak beter een WA+-verzekering afsluiten in plaats van allrisk, en na tien jaar kiezen voor een WA-verzekering.

Je woonverzekering(en)

Een verandering in je woonsituatie heeft meestal ook gevolgen voor je woonverzekeringen. Heb je een woning gekocht, dan heeft je hypotheekverstrekker je waarschijnlijk al verplicht een opstalverzekering af te sluiten. Hoewel andere woonverzekeringen niet verplicht zijn, zijn ze wel zeker aan te raden. Zo dekt een inboedelverzekering schade aan of diefstal van losse eigendommen in je woning (ook in huurwoningen), en dekt een aansprakelijkheidsverzekering schade of letsel dat per ongeluk door jouw toedoen bij anderen ontstaat (vooral verstandig als je kinderen hebt).

Je reisverzekering

Ben je van plan om volgend jaar voor langere tijd te gaan reizen? Of ga je juist minder op vakantie vanwege een meer duurzame levensstijl, of omdat er bijvoorbeeld een kleine op komst is? Dan is het tot slot goed om te kijken of je reisverzekering nog wel past bij je situatie en je plannen. Let onder meer goed op voor welke landen de dekking geldt, en welke spullen of bedragen gedekt zijn. Goed om te weten: een doorlopende reisverzekering is vaak de goedkoopste optie als je langer dan drie weken op vakantie gaat jaarlijks.

Onder meer de zorgverzekering en de overlijdensrisicoverzekering doornemen is niet het leukste werkje volgens velen, maar zo weet je wel zeker dat jij goed verzekerd 2024 ingaat. Succes!