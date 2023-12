‘Muziek op School’ weer van start in Giessenburg

GIESSENBURG • Van week 3 tot en met 7 in 2024 is het weer mogelijk om op de basisscholen in Giessenburg vijf muzieklessen te volgen van Muziekvereniging Da Capo.

Om kinderen te enthousiasmeren voor muziek organiseerde Muziekvereniging Da Capo Giessenburg, samen met MC Forte, onlangs al het project ‘Muziek op School’. Dirigent en vakdocent Marjolijn van der Lee gaf in de afgelopen periode tien wekelijkse lessen aan groep 5/6 van CBS De Hoeksteen, OBS Het Tweespan uit Giessenburg en OBS Giessen-Oudekerk.

Een enthousiaste groep kinderen leerde over noten, ritme en door te zingen en te spelen. Na deze lessen biedt Da Capo de kinderen in een naschools-traject de mogelijkheid om een instrument te kiezen en lessen te blijven volgen.

Vanaf week 3 tot en met 7 in 2024 is het mogelijk om vijf muzieklessen te volgen op school. Keuzemogelijkheid voor les is er op trompet, bariton, trombone, hoorn, dwarsfluit, klarinet en saxofoon. De lessen zijn na schooltijd in een groepje. De dag is afhankelijk van het instrument dat gekozen wordt. De kosten van 5 lessen zijn 25 euro. Da Capo zorgt voor de muziekinstrumenten.

Informatie en aanmelden: opleidingen@dacapogiessenburg.nl of 06-40037403. Zie ook www.dacapogiessenburg.nl.