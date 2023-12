Wapenbord en chocoladeletters van en voor buren IHC en Kinderdijk

KINDERDIJK • Voor een blijk van waardering is de Werkgroep Kinderdijk ons Dorp op dinsdag 5 december op bezoek geweest bij Royal IHC.

De werkgroep is blij met de bijdrage die Royal IHC geeft aan het prettig wonen en leven in het dorp voor bewoners. De bewoners uit Kinderdijk kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van de parkeergelegenheid van Royal IHC en kunnen de sportfaciliteiten gebruiken die op de werf aanwezig zijn

De leden van de werkgroep wilden Royal IHC hiervoor in het zonnetje zetten en gezien de Sinterklaas periode is het uitdelen van chocoladeletters hiervoor natuurlijk een passende insteek. In samenspraak met Royal IHC is het plan ontstaan dat we iets wilden teruggeven aan de omgeving waarin wij allen wonen en werken. Namens beide partijen werden er een groot aantal chocoladeletters geschonken aan de voedselbank Sliedrecht.

De actie vanuit de werkgroep Kinderdijk ons Dorp is tot stand gekomen met de financiële support van een speciaal budget dat beschikbaar is gesteld door de gemeente Molenlanden voor de leefbaarheid binnen Kinderdijk.

Een speciaal wapenbord, gemaakt als gelimiteerde oplage, is overhandigd aan de CEO Derk te Bokkel van Royal IHC. De intentie is over en weer uitgesproken om bij elkaar betrokken te blijven en de goede relatie voort te zetten.