Wat is goedkoper? Een telefoon met abonnement of een losse telefoon kopen?

do 7 dec. 2023, 16:00

In de moderne wereld is een mobiele telefoon een onmisbaar hulpmiddel geworden voor communicatie, entertainment en productiviteit. Bij het kopen van een nieuwe telefoon staan mensen vaak voor de keuze: een telefoon kopen met een abonnement of een losse telefoon aanschaffen. Beide opties hebben hun voor- en nadelen, maar welke is uiteindelijk goedkoper?

In dit artikel zullen we de kosten van een telefoon met abonnement vergelijken met die van een losse telefoon.

De kosten van een telefoon met abonnement

Een telefoon met abonnement lijkt vaak aantrekkelijker dan een losse telefoon kopen met een abonnement zonder telefoon vanwege de lagere initiële kosten. In plaats van het volledige bedrag voor de telefoon te betalen, wordt de prijs verspreid over de looptijd van het abonnement, meestal 1 tot 2 jaar. Hierdoor lijkt het alsof je minder betaalt, maar dat is niet altijd het geval.



Het eerste wat je moet overwegen bij het kiezen van een telefoon met abonnement zijn de maandelijkse kosten. Abonnementen kunnen variëren van enkele tientallen tot honderden euro’s per maand, afhankelijk van de provider en het gekozen pakket. Als je bijvoorbeeld een abonnement hebt van €50 per maand gedurende 24 maanden, betaal je in totaal €1.200 over de looptijd van het contract.



Daarnaast moet je rekening houden met de eenmalige kosten bij het afsluiten van een abonnement. Providers rekenen vaak aansluitkosten en soms moet je ook een bedrag betalen voor de telefoon zelf. Deze kosten kunnen variëren, maar kunnen snel oplopen tot enkele honderden euro’s.

De verborgen kosten van een telefoon met abonnement

Naast de maandelijkse en eenmalige kosten zijn er ook verborgen kosten verbonden aan een telefoon met abonnement. Een van de grootste kostenposten is de rente die je betaalt over de lening voor de telefoon. Hoewel het lijkt alsof je de telefoon in termijnen betaalt, leen je eigenlijk het bedrag van de telefoon van de provider. Dit betekent dat je rente betaalt over het geleende bedrag gedurende de looptijd van het abonnement. Deze rente kan oplopen tot tientallen of zelfs honderden euro’s, afhankelijk van de prijs van de telefoon en de rentetarieven van de provider.



Daarnaast kunnen providers ook extra kosten in rekening brengen voor het gebruik van bepaalde functies, zoals het versturen van sms-berichten of het gebruik van mobiele data. Deze kosten kunnen oplopen als je veel gebruikmaakt van deze functies.

De kosten van een losse telefoon

In tegenstelling tot een telefoon met abonnement, betaal je bij het kopen van een losse telefoon het volledige bedrag upfront. Dit kan voor sommige mensen een grote investering lijken, maar het kan uiteindelijk goedkoper zijn dan een abonnement met telefoon.



Het belangrijkste voordeel van een sim only abonnement is dat je volledige vrijheid hebt bij het kiezen van een abonnement. Je kunt verschillende providers vergelijken en het abonnement kiezen dat het beste bij jouw behoeften en budget past, zoals een 5g Sim Only. Dit kan leiden tot lagere maandelijkse kosten en mogelijk besparingen op de lange termijn.



Bovendien hoef je geen rente te betalen over een lening voor de telefoon en zijn er geen verborgen kosten zoals aansluitkosten of extra kosten voor het gebruik van bepaalde functies. Je betaalt alleen voor de telefoon zelf en het abonnement dat je kiest.