Geld voor Stichting Vestingstad Nieuwpoort om bekendheid te vergroten

vr 8 dec. 2023, 15:39

NIEUWPOORT • Stichting Vestingstad Nieuwpoort gaat de komende tijd aan de slag om de bekendheid van Nieuwpoort te vergroten. Op 7 december ondertekenden de heer Ellis Suur, voorzitter van Stichting Vestingstad Nieuwpoort, en wethouder Maarten van Helden van de gemeente Molenlanden hiervoor een overeenkomst.

Nieuwpoort is één van de toeristische iconen van Molenlanden. De gemeente wil zorgen voor meer bekend van deze vestingstad. Met als doel: meer bezoekers die vaker komen en kiezen voor dagrecreatie in vestingstad Nieuwpoort. De gemeente zocht daarom een partner die recreatieve activiteiten en evenementen onder de aandacht brengt van inwoners en (potentiële) bezoekers van de streek.

Samenwerking versterken

Wethouder Maarten van Helden vertelt over de keuze voor Stichting Vestingstad Nieuwpoort: “De stichting zet zich al langere tijd in om te zorgen voor meer toeristische en recreatieve activiteiten in en om Nieuwpoort. Met deze overeenkomst willen we de bestaande samenwerking tussen de gemeente en Stichting Vestingstad Nieuwpoort verder versterken.”

“De stichting bestaat uit een enthousiaste groep mensen met veel kennis van en contacten in de streek. Die lokale contacten vinden we belangrijk omdat één van de uitgangspunten is dat Molenlandse ondernemers en initiatieven centraal staan.”

Afspraken

In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd voor de periode tot en met 2026. Tijdens deze periode gaat de stichting de marketing van de recreatieve, toeristische activiteiten in en om Nieuwpoort verzorgen. Stichting Vestingstad Nieuwpoort werkt hiervoor nauw samen met het Toeristisch InformatiePunt (TIP) gevestigd in Stadsboerderij Vredebest en andere partners binnen Nieuwpoort.

Verder is onder andere afgesproken dat er wordt samengewerkt met gebiedsmarketingplatform Ontdek de Alblasserwaard en andere marketingpartners. De stichting ontvangt van de gemeente 13.000 euro per jaar om de gemaakte afspraken in deze overeenkomst uit te voeren.