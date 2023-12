• De auto die op dinsdag 5 december in de sloot belandde langs de Onderweg in Arkel.

‘Onderweg in Arkel is niet onveilig’: maar Molenlanden deelt zorgen omwonenden met waterschap

21 minuten geleden

Nieuws 124 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ARKEL • De Onderweg in Arkel is geen onveilige weg, maar de gemeente Molenlanden erkent de zorgen die er zijn van omwonenden en deelt die met de wegbeheerder Waterschap Rivierenlanden.

Het gemeentebestuur van Molenlanden kreeg vragen van de fractie van Progressief Molenlanden (PM) over de weg, waar op dinsdag 5 december nog een eenzijdig ongeval plaatsgevonden heeft.

“Er heerst al sinds de opening van de tweede ontsluiting Hoefpad/Onderweg grote onrust over de veiligheid van de Onderweg. Er gebeuren regelmatig incidenten met gemotoriseerd verkeer in verband met de hoge snelheid die men op deze weg hanteert (60km)”, aldus Jeannette Hessels van PM.

Ze vervolgt: “Verschillende bewoners hebben dan ook al regelmatig hulp verleend aan slachtoffers, zij vinden het nu genoeg en vinden dat er iets gedaan moet worden om de veiligheid van de bewoners en de niet gemotoriseerde weggebruikers te garanderen.”

De gemeente Molenlanden heeft navraag gedaan naar het aantal ongevallen dat er in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, en komt tot zes geregistreerde ongevallen in de afgelopen negen jaar.

Daarbij is er volgens de verslagen van de politie geen sprake van hoge snelheden, maar zijn de ongevallen te wijten aan geen afstand houden, geen voorrang verlenen en het voertuig niet onder controle hebben.

De maximaal gereden snelheid op de Onderweg ligt, volgens de data van de politie, in de maand november van dit jaar, op 70 kilometer per uur, waar 60 is toegestaan. De gemiddelde snelheid op de Onderweg is 51 kilometer per uur.

“Gezien bovenstaande gegevens is er ons inziens geen sprake van een zeer onveilige verkeerssituatie”, reageert de gemeente. “Houdt niet in dat er niets speelt onder de bewoners en onderschatten wij dit niet.”

De gemeente gaat de zorgen van omwonenden laten weten aan Waterschap Rivierenland, die de weg in beheer heeft.

Het invoeren van een 30-kilometerzone is volgens de gemeente geen optie, omdat de weg buiten de bebouwde kom ligt. Het aanbrengen van andere snelheidsremmende maatregelen wordt besproken met het waterschap. Drempels zijn daarbij geen optie, omdat sommige huizen langs de Onderweg niet onderheid zijn.