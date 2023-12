MEERKERK • Meneer en mevrouw Mulder-Florissen uit Meerkerk waren op woensdag 6 december 60 jaar getrouwd. Ze ontvingen een bezoekje van burgemeester Sjors Fröhlich.

De heer Mulder werkte 37 jaar voor de gemeente als bode en voorlichter.

Op bezoek bij de familie Mulder in Meerkerk. Meneer Mulder werkte tussen 1967 en 2001 als bode en voorlichter bij de gemeente Meerkerk en later Zederik.

Mooie herinneringen opgehaald aan mijn jeugd in Meerkerk en aan dat prachtige oude gemeentehuis.

Gefeliciteerd! pic.twitter.com/1qAQpcfV3S