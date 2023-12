Na geslaagde crowdfund actie is Yurii met bestelbus op weg naar Oekraïne

MEERKERK • Eind september startte de gevluchte Oekraïner Yurii Shevchenko uit Meerkerk een crowdfundingsactie met als doel om met een bestelbus naar Oekraïne te rijden. Shevckenko slaagde met vlag en wimpel en vertrok woensdagmorgen richting Oost-Europa.

Geboorteplaats

“Dankzij bijdragen van particulieren, ondernemers, een kringloopwinkel en culturele activiteiten is uiteindelijk een bedrag van ruim €7000 opgehaald”, aldus een trotse Yurii Shevchenko. “Eenmaal in mijn thuisland aangekomen, draag ik de bus over aan de organisatie OK UA in mijn geboorteplaats Vinnytsya. Deze Oekraïense werkgroep in het midden van mijn land zet zich in voor mensen die dakloos zijn geworden tijdens de oorlog. Met name oudere mensen, gehandicapten en weeskinderen.”

Kerstdagen samen

Tetiana, Yurii’s vrouw, en hun drie kinderen verwachten hun man en vader over twee weken en dus voor de kerstdagen weer terug. “Maar dat is niet zeker, de vertraging aan de grenzen voor inkomend en uitgaand verkeer kan dagenlang zijn. Ik heb papieren bij mij van de Oekraïense overheid, die hopelijk mijn reis kunnen bespoedigen.”

Geen hulpgoederen mee

“Bewust neem ik ook geen hulpgoederen mee, dat houdt waarschijnlijk ook op. Deze mooie bus, geleverd door De Ruyter Trucks, hoop ik snel aan de medewerkers van OK UA te kunnen overhandigen. In deze koude winter kan met deze wagen heel goed werk worden gedaan in verschillende oorlogsgebieden in mijn vaderland.”, sprak de enthousiaste Oekraïner bij zijn vertrek van de gemeentehuislocatie in Meerkerk.

Yurii werd uitgezwaaid in Meerkerk door familie, vrienden, ambtenaren en huismeesters.

Theo Sprong