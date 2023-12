Lager begrotingsoverschot Molenlanden gevolg van realistisch begroten

42 minuten geleden

Nieuws 123 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden houdt ten opzichte van de begroting over de eerste driekwart van 2022 een bedrag van 650.000 euro over.

Dat is fors minder dan vorig jaar, blijkt uit de Najaarsnota, de tussentijdse rapportage waarin het gemeentebestuur terugblikt op de eerste negen maanden van dit jaar.

Desondanks zijn de raadsleden in de commissievergadering vorige week donderdag blij met de aangedragen stukken en de inhoud daarvan. “Goede nota: het zit goed in elkaar en is goed leesbaar”, vat de reactie van Wim de Haan van het CDA de waardering van de raad samen.

Volgens wethouder Bram Visser van financiën is het kleinere overschot een gevolg van bewust gekozen beleid. “Het is een tendens die we hebben ingezet van de overheveling vanuit het verleden, dat dit toch een behoorlijk bedrag was. Ik ben toch blij als wethouder financiën te constateren dat we dat realistisch begroten steeds beter in de vingers krijgen. Dat we minder hoeven over te hevelen.”

Woningbouw

Uiteraard zijn er wel een aantal opvallende zaken in de nota. Zo zijn er tot nu toe 150 woningen gerealiseerd, in plaats van de 200 die voor 2023 gepland stonden. Reden voor Progressief Molenlanden om aan wethouder Arco Bikker te vragen of daar nog in versneld kan worden.

“Het aantal van 150 is genoemd als cijfer dat behaald is eind derde kwartaal van dit jaar. De cijfers van het vierde kwartaal zitten er niet bij. Je ziet wel dat we nu in de jaren zitten dat het lastig is om de gestelde aantallen te halen. Maar ik hoop dat we net met de hakken over de streep komen, voor dit lopende jaar.”

Armoedebeleid

Ook het achterlopen van de extra maatregelen van het armoedebeleid riep vragen op. “Er staat in de toelichting dat dit alles te maken had met een vacature die we hadden, die is inmiddels ingevuld”, legt verantwoordelijk wethouder Piet Vat uit. “En ik kan melden dat we 7 december aanstaande over armoede en energiearmoede met het maatschappelijk middenveld van Molenlanden praten. Een avond zoals we vorig jaar ook gedaan hebben.”

Agrifood campus

Daarnaast valt het onder meer Progressief Molenlanden de Agrifood campus in de najaarsnota op. Dat is onderdeel van het collegeprogramma en coalitieakkoord, legt wethouder Jan Lock uit. “Wat voor functies willen we erin, en hoe willen we dat verbinden met andere initiatieven. De visie is nu rond, wordt nu gewerkt aan een houtskoolschets over hoe dat eruit gaat zien.”

Daarnaast gaan de wethouders nog schriftelijk reageren op vragen over het vereveningsfonds en de A27. En wordt de gemeenteraad binnenkort ook geïnformeerd over kerngericht werken.

Petra Scheurwater