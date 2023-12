Succesvolle start Ontwikkelplein in Bibliotheek Nieuw-Lekkerland

wo 6 dec. 2023, 10:13

NIEUW-LEKKERLAND • Bibliotheek Nieuw-Lekkerland opende op dinsdag 28 november officieel het ontwikkelplein én trapte af met de campagne: ‘Huh? Wat bedoelt u’ tijdens het Meldpunt Onbegrijpelijke Zaken. In totaal werden er 18 meldingen verzameld van moeilijke brieven, ingewikkelde websites en lastige formulieren.

In Bibliotheek Nieuw-Lekkerland is er elke dinsdag tussen 14:00 en 16:00 uur een gratis spreekuur om vragen te stellen. Een afspraak is niet nodig.