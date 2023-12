Molenlanders betalen in 2024 100 euro meer gemeentelijke belastingen

wo 6 dec. 2023, 10:10

MOLENLANDEN • Inwoners van Molenlanden zijn komend jaar waarschijnlijk zo’n 100 euro meer kwijt aan gemeentelijke belastingen.

De stijging is deels te verklaren door de inflatie. Maar de rioolheffing stijgt bijvoorbeeld meer. Ook wordt de afvalstoffenheffing anders berekend door de invoering van het variabel afvaltarief, afhankelijk van hoeveel afval een huishouden produceert. En juist dat was het belangrijkste gespreksonderwerp van de Molenlandse gemeenteraad donderdag.

Het ging tijdens de commissievergadering niet zozeer over de hoogte van de tarieven. “We willen dat afval op de goede manier gescheiden wordt, niet gedumpt wordt. Kunnen we dan niet een heel aantal dumpingen verwachten als we dit soort tarieven gaan invoeren voor het brengen van afval?” Maar daar maakte wethouder Bram Visser korte metten mee. “Het (de vastgestelde belastingen, red.) is gevolg van een beleid dat eerder vastgesteld is.”

Maar zorg dan dat de inwoner vooraf snapt en weet hoe het zit, betoogde Wilma de Moel van Doe Mee! Molenlanden dat het belangrijk is dat de gemeente op tijd haar inwoners informeert. Als inwoners het pas horen als de brief op de mat valt, is het volgens haar te laat. “Dus communiceer het op een goede manier, dat iedereen dat nu al snapt. Dat is verwachtingsmanagement.”

Ook de VVD en CDA willen dat duidelijke communicatie over de afvalstoffenheffing. Dat betekent dat de belastingverordening op de raadsvergadering van 12 december nog een keer besproken wordt.