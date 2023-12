Kerstactie voor de Voedselbank in Nieuw-Lekkerland

wo 6 dec. 2023, 08:56

NIEUW-LEKKERLAND • Marleen van de Graaf, pedicure, en Nell Quik-Mollema, schoonheidsspecialiste, met beiden een eigen salon in Nieuw-Lekkerland, hebben wederom een Kerstactie gedaan voor de bezoekers van de Voedselbank in Nieuw-Lekkerland.

Ze hebben 20 pakketjes overhandigd. “Omkijken naar elkaar is zeker in de decembermaand heel belangrijk. We bieden de mensen een lichtpuntje in deze donkere tijd”, reageren Marleen en Nell.