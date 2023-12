Samenwerking noodzakelijk voor oplossen elektriciteitsprobleem

MOLENLANDEN • Ongeveer vijftig ondernemers zochten op maandagavond 4 december met elkaar, Stedin en de gemeente Molenlanden naar oplossingen voor file op het elektriciteitsnet.

In de oostelijke helft van Molenlanden verstrekt Stedin geen nieuwe stroomaansluiting meer aan bedrijven. De vraag naar elektriciteit is regelmatig groter dan het elektriciteitsnet kan transporteren. “We verwachten dat het nog zes tot acht jaar duurt voordat we het capaciteitsprobleem hebben opgelost”, vertelde Harsha Dijk van Stedin de ondernemers.

Geen uitbreiding

Ook in Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Vijfheerenlanden is sprake is van netcongestie. Dit betekent dat grootverbruikers geen uitbreiding van hun transportvermogen kunnen krijgen voor de afname van energie. Dit heeft invloed op de mogelijkheden voor bedrijven om machines uit te breiden, over te stappen naar elektrisch transport of binnen de regio te verhuizen of uit te breiden. Daarbij komt dat de behoefte aan stroom toeneemt de komende jaren.

Meer kabels

Dijk gaf uitleg over de plannen van de netbeheerder. Hij vertelde dat Stedin 25 nieuwe hoogspanningsstations gaat plaatsen, tot 2035, in het hele Stedingebied (Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht). “Een aantal stations gaan we verzwaren. Ook moeten we meer kabels in de grond leggen. Uitbreidingen zijn langdurige processen, omdat procedures lang duren. Alleen kleingebruikers, woonhuizen, zijn nog uitgesloten van congestie. Maar bijvoorbeeld ziekenhuizen, scholen en verzorgingstehuizen krijgen geen transportverhoging meer van ons.”

Ingewikkeld

Het net verzwaren is ingewikkeld, legde Dijk uit. “Het middenspannings- en hoogspanningsnet moeten we uitbreiden en we moeten meer transformatiehuisjes bouwen. Dat niemand die voor zijn huis wil, zorgt voor vertraging. Ook moet het Tennetstation drie keer zo groot worden. Ruimte is schaars, het is een lastige discussie om ruimte te krijgen.”

Spits mijden

Mogelijke oplossingen zijn beperkingscontracten, waarmee pieken uit de netbelasting gehaald kunnen worden. “Netbeheerders betalen daar een vergoeding voor. Maar een fabriek zet je niet even een paar uur stil. Een beoogde oplossing voor nieuwe klanten is een spits mijdend contract, want netcongestie is vooral een probleem op bepaalde tijden. De gedachte is dat klanten toch mogen groeien, maar met een beperking in de spits.”

Groepscontracten

Ook groepscontracten bieden mogelijkheden. “Klanten stemmen dan hun gebruik op elkaar af. Met elkaar vormen ze een E-hub.” Stedin voert momenteel een onderzoek uit naar het herverdelen van overschotten in de capaciteit bij bedrijven. “Dat onderzoek zal in april afgerond zijn.”

Geen stroom

Kees de Zwart van drukkerij Van der Perk in Groot-Ammers wilde weten: “Lopen we het risico dat er straks op sommige momenten geen stroom zal zijn?” Dijk: “We moeten daarvoor scenario’s ontwikkelen, voor het geval het nodig mocht zijn. We denken daarover na.”

Communicatie Stedin

Ondernemers lieten uit hun vragen en opmerkingen blijken dat ze niet altijd tevreden zijn over de communicatie met Stedin. “Dat zet veel kwaad bloed”, aldus Gerrit Vlot, van industrieschap Gelkenes. Ook het niet kunnen terugleveren van zonne-energie zorgt voor ontevredenheid. Maandagavond werd duidelijk dat ondernemers het best naar deskundige contactpersonen kunnen bellen, zoals naar Harsha Dijk. Zij kunnen binnen Stedin de juiste acties ondernemen.

Antoniapolder

Gert de Jong, voorzitter van de Vereniging Ambachtse ondernemers, gaf een presentatie over de energiecoöperatie die ondernemers van bedrijventerrein Antoniapolder in Hendrik-Ido-Ambacht met elkaar opzetten. Door energie op te wekken, op te slaan en met elkaar te delen voorkomen zij overbelasting op het elektriciteitsnet. De Ambachtse vereniging constateerde dat het noodzakelijk is om naast zonne-energie ook andere energieopwekking toe te passen.

Maatwerk

Omdat de situatie bij elk bedrijf en op elk bedrijventerrein anders is, gaat de gemeente samen met de ondernemers aan de slag met een uitvoeringsprogramma per bedrijventerrein. Op bijvoorbeeld bedrijventerrein Schelluinen-West worden hiervoor de eerste stappen al gezet. De bedrijvenvereniging heeft hier, samen met de Rabobank en de gemeente, het initiatief genomen om een onderzoek te laten uitvoeren naar de toekomstige elektriciteitsbehoefte en mogelijkheden voor opwek.

Organiseren

Ondernemer Arie Korevaar van Korenet in Groot-Ammers is blij met de aandacht voor het elektriciteitsvraagstuk. “We hebben het nu over het oosten, maar het is een kwestie van tijd totdat ook het westen van de Alblasserwaard getroffen gaat worden. We moeten ons organiseren, breder dan alleen op industrieterreinniveau. Hoe gaan we ervoor zorgen dat iedereen door kan de komende tijd? Het gaat niet over een jaartje op je tanden bijten. Op Gelkenes onderzoeken we de mogelijkheden voor een energiecoöperatie.”

Koplopers

“Bedrijven willen verduurzamen, maar als je gaat elektrificeren maar niet voldoende stroom kan krijgen, wat moet je dan?” vraagt Korevaar zich af. “In Hendrik-Ido-Ambacht zeggen ze: als we met zijn allen iets langzamer gaan, bereiken we dat doel misschien iets later, maar dan komen we er wel. Want als koplopers alle stroom wegkapen, blokkeren die de rest. Uiteindelijk komt de koploper ook in de grindbak terecht. De les uit Hendrik-Ido-Ambacht is: als je inzichtelijk maakt wat iedereen wil, kan je de beste keuzes maken. Wat heb je nu nodig en wat denken we nodig te hebben over zes tot acht jaar?”

Accu’s

Korevaar ziet kansen, zegt hij. “Mijn gevoel zegt: zet eerst zoveel mogelijk accu’s neer, zorg dat je die accu’s vult in uren dat er ruimte is. En windmolens tot 45 meter zijn toegestaan op industrieterreinen.”

Beleid Stedin

Ook zal Stedin het beleid moeten aanpassen, vindt Korevaar. “Eén bedrijf van 20 megawatt in Gorcum zorgt ervoor dat wij met zijn allen niet door kunnen. Stedin volgt gewoon de regels; op volgorde van binnenkomst behandelen ze de aanvragen. Wat je wil voorkomen is dat ondernemers extra grote aansluiting gaan aanvragen, met het oog op hun toekomst. Stedin moet beoordelen: is dit een terechte aanvraag?”

Goede gesprekken

Wethouder duurzaamheid Jan Lock vindt dat er een nuttige dialoog is gevoerd maandagavond. “Vooral in de wandelgangen waren er goede gesprekken.”

Verschillen

Lock ziet verschillen tussen de bedrijventerreinen. “Schelluinen West is goed georganiseerd en daar zit een zelfde type bedrijven. Op andere terreinen zie je een grote diversiteit. Daar moeten ze elkaar ook nog meer vinden. Ondernemers uit Hendrik-Ido-Ambacht zeggen: je moet het echt met elkaar doen, anders kun je niet met elkaar achter één aansluiting.”

Afstemmen

Bedrijven moeten energie gaan uitwisselen en delen, zegt Lock. “Je deelt de energie die je gecontracteerd hebt bij Stedin en de energie die je zelf opwekt. De momenten waarop je energie gebruikt moet je slim op elkaar afstemmen, voor zover mogelijk. Het initiatief moet bij de ondernemers liggen. Als gemeente kunnen we bekijken hoe we het contact met de provincie en Stedin bevorderen; wij kunnen op knoppen drukken om dingen voor elkaar te krijgen.”

De presentaties van maandagavond zijn terug te vinden op www.molenlanden.nl/molenlanden-onderneemt