Sinterklaas op bezoek bij De Springplank in Meerkerk

42 minuten geleden

MEERKERK • Sinterklaas is op 5 december gelukkig veilig op basisschool De Springplank in Meerkerk aangekomen.

Het was de bedoeling van Sint om met de helikopter op het schoolplein te landen, maar helaas was daar onvoldoende plek. Na een veilige landing in een nabijgelegen weiland hebben Sint en z’n Pieten het laatste stuk per bakfiets afgelegd. Alle kinderen hebben genoten van een heerlijk Sinterklaasfeest.