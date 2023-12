Dijkbewaking oefent ‘hoogwater’ op zaterdag 9 december

di 5 dec. 2023, 10:05

Nieuws 145 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

REGIO • Waterschap Rivierenland organiseert op zaterdag 9 december een hoogwater-oefening.

Er doen zo’n 500 vrijwilligers en medewerkers mee. Dijkwachten zullen die dag de dijken langs de grote rivieren nauwkeurig nalopen.

Tijdens de rondgang zien de dijkwachten ‘zogenaamd’ zaken die met hoogwater de dijken kunnen verzwakken, zoals drijfvuil en scheuren, vervorming en wellen. Deze schades worden gemeld aan dijkposten, die waar nodig maatregelen treffen. De dijkwachten zijn herkenbaar aan speciale hesjes. Langs de dijk zijn de patrouilles per auto en te voet actief, overdag en in de avond.

Aan de oefening op 9 december doen vrijwilligers en medewerkers mee. Ook personeel van aannemers die betrokken zijn bij dijkversterkingen oefenen mee. Alle rivierdijken van Waterschap Rivierenland tussen de Duitse grens en Kinderdijk zijn onderdeel van de oefening.

Klaar voor hoogwater

Door te oefenen, is Waterschap Rivierenland goed voorbereid op zijn taken bij crisisbeheersing. Tijdens de oefening kijken waarnemers of de procedures goed verlopen, of het materieel in orde is en hoe de samenwerking verloopt. Gemeenten en de hulpdiensten zijn op de hoogte.

Duizend kilometer

Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken en een evenwichtig watersysteem. Het waterschap beheert ruim 1.000 kilometer dijken en kades in het rivierengebied. Om bij extreem weer als storm, hoogwater of droogte dijken te inspecteren, staat een dijkleger paraat van zo’n 400 mensen.