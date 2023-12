Nieuwe dienstregeling heeft gevolgen voor buurtbus 706 en 707

REGIO • Op 10 december wordt er landelijk een nieuwe dienstregeling van kracht. Ook voor de bussen van de buurtbusvereniging ‘De Binnen-Giessen’ zijn er dan enkele aanpassingen.

Zo zal bus 706 komende vanuit Giessenburg/Schelluinen bij het station Gorinchem stoppen bij halte A, waar dan eventueel passagiers voor het centrum van Gorinchem kunnen instappen. Hierna rijdt de bus via een nieuwe route naar het centrum: via Pompstraat, Torenstraat, Krijtstraat/Kruitstraat/Haarstraat, Arkelstraat, Nieuwe Walsteeg, Bagijnenwalstraat, Heerenlaantje, Melkstraat naar Melkpad en vandaar weer richting station. Hier wordt dan gestopt bij halte C. Waar na een korte pauze een nieuwe rit begint richting Giessenburg.

Tevens zullen er vanaf 16 december elke zaterdag twee ritten gereden worden vanaf de H.J. van Dijkstraat in Giessen-Oudekerk naar Gorinchem, van Gorinchem, via Giessenburg, naar station Boven-Hardinxveld en hiervandaan weer naar de H.J. van Dijkstraat. Eén rit van ongeveer 10.00 tot 12.00 en de andere van ongeveer 15.00 tot 17.00 uur.

De tarieven van enkele rit, 4- en 10 rittenkaart blijven onveranderd.

Mensen die op de buurtbus zouden willen rijden, kunnen via de website www.buurtbusdebinnengiessen.nl informatie inwinnen en zich aanmelden. Het bezit van rijbewijs B is voldoende om op de bussen te rijden.